Портретный очерк друга! Заранее спасибо)

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Портретный очерк друга! Заранее спасибо)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Моего друга/подружку зовут***(имя)Ей(пишешь сколько лет)Он(а)имеет те характерные качества которые должны быть у всех,всех настоящих друзей:он(а)добрая,отзывчивая,щедрая,милая,хорошая...Хоть и он(а)не высокого роста ,но это не важно,важна ее доброта,ведь можно быть крачивым на тело,а в душе нет.У нее(него) русые волосы.Она очень хорошая(ий),я очень люблю своего друга/подружку!
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