В школьном саду собрали 84ц яблок их было в 2 раза больше чем груш. Третью часть всех фруктов уложили в ящики по 14кг в каждый. Сколько для этого потребовалось ящиков?

Математика

В школьном саду собрали 84ц яблок их было в 2 раза больше чем груш. Третью часть всех фруктов уложили в ящики по 14кг в каждый. Сколько для этого потребовалось ящиков?

Автор: Гость