В школьном саду собрали 84ц яблок их было в 2 раза больше чем груш. Третью часть всех фруктов уложили в ящики по 14кг в каждый. Сколько для этого потребовалось ящиков?
Математика
В школьном саду собрали 84ц яблок их было в 2 раза больше чем груш. Третью часть всех фруктов уложили в ящики по 14кг в каждый. Сколько для этого потребовалось ящиков?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)84:2=42(ц)-груш собрали 2)84+42=126(ц)-фруктов собрали 3)126ц=12600кг-фруктов собрали 4)12600:14=900(ящ)-потребовалось Ответ: 900 ящиков
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