ученики девятых и десятых классов посадили 176 деревьев. сколько деревьев посадили десятиклассники если они посадили на 20 процентов больше деревьев, чем девятиклассники

Математика

ученики девятых и десятых классов посадили 176 деревьев. сколько деревьев посадили десятиклассники если они посадили на 20 процентов больше деревьев, чем девятиклассники

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