ученики девятых и десятых классов посадили 176 деревьев. сколько деревьев посадили десятиклассники если они посадили на 20 процентов больше деревьев, чем девятиклассники
Математика
ученики девятых и десятых классов посадили 176 деревьев. сколько деревьев посадили десятиклассники если они посадили на 20 процентов больше деревьев, чем девятиклассники
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть девятиклассники посадили х деревьев Тогда по условию задачи десятиклассники посадили 1,2х деревьев. Всего было 176 деревьев. Составим уравнение х + 1,2х = 176 2,2х = 176 х = 176/2,2 х = 80 - деревьев посадили девятиклассники 1,2х = 1,2х*80 = 96 деревьев посадили десятиклассники
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