Масса муки составляет 0,7 массы выпеченного из неё хлеба. Сколько получится хлеба, если взять 3,5 ц муки ? Сколько муки надо взять,чтобы выпечь 100 кг хлеба ?

Гость: Гость:

Масса муки= 0,7 выпеченного хлеба; 3,5ц муки=? Хлеба 100кг хлеба=? Муки Масса муки меньше чем масса хлеба; Масса хлеба это 100% или 1; масса муки 0,7 это 0,7•100=70%; 1ц=100кг; 3,5ц= 3,5•100=350кг 1)) 350:70%•100%=500кг=5ц хлеба будет; 2)) 100:100% • 70%= 70кг муки надо для 100кг хлеба; Или так; 1))350 : 0,7= 500 кг = 5ц хлеба будет из 350кг муки 2)) 100•0,7= 70кг муки надо для 100кг хлеба Ответ: из 3,5ц будет 500кг хлеба; для 100кг хлеба надо 70кг муки.