Назовите представителей сумчатых. (кенгуру и опоссумы, уже есть)
Биология
Назовите представителей сумчатых. (кенгуру и опоссумы, уже есть)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
тасманийский дьявол коала Белка летяга
Гость:
Валлаби,поссум-медоед,сумчатая мышь,сумчатые куницы, бандикуты,вомбаты.
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