№1 В треугольнике АВС угол С-прямой,sinA=2корня из 10/11(дробью),Ас=15,Наити ВС №2 В треугольнике АВС угол С-прямой,sinВ=2/5(дробью),АВ=18, Найти ВС

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№1. в прямоугольном треугольнике можно найти катет, знаю другой катет и тангенс угла. CB=AC*tga Найдём для начала косинус угла А: [latex]cosa}=\sqrt{1-4*10/121}=\sqrt{1-40/121}=\sqrt{81/121}=9/11[/latex] Теперь найдём тангенс: tg=sin/cos=[latex]2\frac{\sqrt{10}}{11}/\frac{9}{11}=\frac{2\sqrt{10}}{9}[/latex] [latex]CB=15*\frac{2\sqrt{10}}{9}=\frac{10\sqrt{10}}{3}[/latex] №2. В прямоугольном треугольнике катет равен произведению гиппотинузы на косинус угла прилежащего. Найдём косинус угла: [latex]cos}=\sqrt{1-4/25}=\sqrt{21}{25}=\frac{\sqrt{21}}{5}[/latex] [latex]BC}=AB*cosB}=18*\frac{\sqrt{21}}{5}=3,6\sqrt{21}[/latex]