№1 В треугольнике АВС угол С-прямой,sinA=2корня из 10/11(дробью),Ас=15,Наити ВС №2 В треугольнике АВС угол С-прямой,sinВ=2/5(дробью),АВ=18, Найти ВС
Алгебра
№1 В треугольнике АВС угол С-прямой,sinA=2корня из 10/11(дробью),Ас=15,Наити ВС №2 В треугольнике АВС угол С-прямой,sinВ=2/5(дробью),АВ=18, Найти ВС
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
№1. в прямоугольном треугольнике можно найти катет, знаю другой катет и тангенс угла. CB=AC*tga Найдём для начала косинус угла А: [latex]cosa}=\sqrt{1-4*10/121}=\sqrt{1-40/121}=\sqrt{81/121}=9/11[/latex] Теперь найдём тангенс: tg=sin/cos=[latex]2\frac{\sqrt{10}}{11}/\frac{9}{11}=\frac{2\sqrt{10}}{9}[/latex] [latex]CB=15*\frac{2\sqrt{10}}{9}=\frac{10\sqrt{10}}{3}[/latex] №2. В прямоугольном треугольнике катет равен произведению гиппотинузы на косинус угла прилежащего. Найдём косинус угла: [latex]cos}=\sqrt{1-4/25}=\sqrt{21}{25}=\frac{\sqrt{21}}{5}[/latex] [latex]BC}=AB*cosB}=18*\frac{\sqrt{21}}{5}=3,6\sqrt{21}[/latex]
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Геометрия
две окружности имеют внешнее касание ,а расстояние между их центрами равно 16 см. найдите радиусы этих окружностей , если они пропорциональны числа...
Геометрия
Кут, протилежний основі рівнобедреного трикутника, дорівнює 2β. Знайдіть бічну сторону ,якщо висота, проведена до основи, дорівнює h.
Математика
Масса муки составляет 0,7 массы выпеченного из неё хлеба. Сколько получится хлеба, если взять 3,5 ц муки ? Сколько муки надо взять,чтобы выпечь 100...