В прямоугольном треугольнике АВС с прямым углом С АВ =11корней из 11 и tgA=корень из 2 делить на 3. Найдите АС.

Геометрия
В прямоугольном треугольнике АВС с прямым углом С АВ =11корней из 11 и tgA=корень из 2 делить на 3. Найдите АС.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 tg A=BC/AC=sqrt(2)/3 Пусть BC=sqrt(2)*x,  AC=3x(х>0) Тогда по т. Пифагора имеем AB^2=ac^2+BC^2 (11sqrt(11))^2=(sqrt(2)*x)^2+(3x)^2 121*11=2x^2+9x^2 11x^2=121*11 x^2=121 x1=11 x2=-11( не подходит) AC=3*11=33
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