В прямоугольном треугольнике АВС с прямым углом С АВ =11корней из 11 и tgA=корень из 2 делить на 3. Найдите АС.

Геометрия

В прямоугольном треугольнике АВС с прямым углом С АВ =11корней из 11 и tgA=корень из 2 делить на 3. Найдите АС.

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