расстояния от точки пересечения О диагоналей прямоугольника до двух его сторон равны 4 см и 5см. Найдите площадь прямоугольника.

Геометрия

расстояния от точки пересечения О диагоналей прямоугольника до двух его сторон равны 4 см и 5см. Найдите площадь прямоугольника.

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