Как происходит развитие детеныша в матке?( у млекопитающих )

Гость: Гость:

в матке находится эмбрион, он там плавает в околоплодной жидкости в околоплодном мешке, не дышит, питательные вещества получает через пуповину. Потом он взрослеет и рождается. внутри у некоторых млекопитающих ещё бывает плацента - это орган через который эмбрион получает питательные вещества, соединяется с эмбрионом через пуповину. Плацента выходит из организма при рождении млекопитающего.Вот я думаю так