какими могут быть углы равнобедренного треугольника если один из них на 40 градусов меньше суммы других.
Геометрия
какими могут быть углы равнобедренного треугольника если один из них на 40 градусов меньше суммы других.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х градусов - угол при вершине треугольника у градусов - 2 равных угла у основания х+2у=180 х=2у-40, подставим значение х в первое уравнение 2у-40+2у=180 4у=220 у=55градусов - углы у основания 180-55*2=70градусов - угол при вершине Ответ: 70,55 и 55 градусов Проверка: 55*2-70=40
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
расстояния от точки пересечения О диагоналей прямоугольника до двух его сторон равны 4 см и 5см. Найдите площадь прямоугольника.
Алгебра
Перед началом первого тура чемпионата по шашкам участников разбивают на игровые пары случайным образом с помощью жребия.Всего в чемпионате учавчтву...
Геометрия
В прямоугольном треугольнике АВС с прямым углом С АВ =11корней из 11 и tgA=корень из 2 делить на 3. Найдите АС.