Решите уравнение 2х+6=11+3(4х+5)
Алгебра
Решите уравнение 2х+6=11+3(4х+5)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2х+6-11-12х-15=0 -10x-20=0 -10x=20 x= -2
Гость:
2х+6=11+12х+15 -10х=20 х=-2 Ответ: х=-2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
какими могут быть углы равнобедренного треугольника если один из них на 40 градусов меньше суммы других.
Геометрия
расстояния от точки пересечения О диагоналей прямоугольника до двух его сторон равны 4 см и 5см. Найдите площадь прямоугольника.
Алгебра
Перед началом первого тура чемпионата по шашкам участников разбивают на игровые пары случайным образом с помощью жребия.Всего в чемпионате учавчтву...