Решите уравнение     2х+6=11+3(4х+5)

Алгебра
Решите уравнение     2х+6=11+3(4х+5)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2х+6-11-12х-15=0                                                                                                                     -10x-20=0                                                                                                                   -10x=20                                                                                                                                   x= -2
Гость:
2х+6=11+12х+15 -10х=20 х=-2 Ответ: х=-2
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