 В прямоугольном треугольнике с углом 45 и гипотенузой 8 см проведены средние линии. Найдите периметр треугольника, образованного средними линиями.

Геометрия
 В прямоугольном треугольнике с углом 45 и гипотенузой 8 см проведены средние линии. Найдите периметр треугольника, образованного средними линиями.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
треугольник равнобедренный найдем его сторону, пусть сторона равна x, тогда     x^2+x^2=64     x^2=32     x=4√2 середина стороны равна 2√2   p=2√2/2 +2√2/2 +8/2=√2+√2+4=2√2+4    
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