В прямоугольном треугольнике с углом 45 и гипотенузой 8 см проведены средние линии. Найдите периметр треугольника, образованного средними линиями.

Геометрия

В прямоугольном треугольнике с углом 45 и гипотенузой 8 см проведены средние линии. Найдите периметр треугольника, образованного средними линиями.

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