В прямоугольном треугольнике с углом 45 и гипотенузой 8 см проведены средние линии. Найдите периметр треугольника, образованного средними линиями.
Геометрия
В прямоугольном треугольнике с углом 45 и гипотенузой 8 см проведены средние линии. Найдите периметр треугольника, образованного средними линиями.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
треугольник равнобедренный найдем его сторону, пусть сторона равна x, тогда x^2+x^2=64 x^2=32 x=4√2 середина стороны равна 2√2 p=2√2/2 +2√2/2 +8/2=√2+√2+4=2√2+4
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
какими могут быть углы равнобедренного треугольника если один из них на 40 градусов меньше суммы других.
Геометрия
расстояния от точки пересечения О диагоналей прямоугольника до двух его сторон равны 4 см и 5см. Найдите площадь прямоугольника.