в равнобедренном треугольнике .АВС основание АВ=8,боковая сторона АС=40. вычислите cosB
Геометрия
в равнобедренном треугольнике .АВС основание АВ=8,боковая сторона АС=40. вычислите cosB
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
опусти перпендикуляр из точки С на основание, пусть СК, причем АК=КВ=4(свойство перпенр. проведенного к основанию). Имеем прямоуг. треугольник BСК, в котором BС=40,BК=4 cos B=KB/BC=4/40=0,1
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