селекция, происхождение спаниелей ( желательно целостный рассказ)
Биология
селекция, происхождение спаниелей ( желательно целостный рассказ)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Английский кокер-спаниель — порода собак, выведенная искусственным путем ещё в начале девятнадцатого века. Изначально главной задачей ученых при выведении данной породы было создание идеального охотничьего пса. В 1902 году данная порода была признана официально, кроме того, на неё были установлены жёсткие стандарты, что сильно осложняло дальнейшее выведение, но на сегодняшний день требования, предъявляемые к представителям породы английский кокер-спаниель, сильно изменились. Родиной данной породы является Англия, хотя она в кратчайшие сроки распространилась по всему миру.
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