помогите пожалуйста Придумать легенду.  для 3 класса по чтению...спасибо!

Литература
помогите пожалуйста Придумать легенду.  для 3 класса по чтению...спасибо!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Однажды, в стране, которой сейчас нет родился мальчик, с прекрасным именем Гердид. Он был очень умный, веселый, помогал маме, пас овец. И вот, на 11 год своего рождения, когда он пас овец, увидел Гердид старца в белом одеянии, тот подошел к Гердиду и спрашивает: "Я очень стар, не могу бы ты мне подарить одну из твоих овец?" Гердид неразудумывая отдал ему овцу. Старец говооирт: "Я могу исполнить любую твою мечту" Гердид удивился, но все таки сказал что хотел бы увидеть море. Вдруг старнец исчез и мальчик опечаленный пошел домой. На утро, он просыпается и видит что находится на берегу моря. Старец исполнил его мечту. так вот и ты, всегда помогай пожилым людям и может и ты встретишь когда нибудь своего старца в белом одеянии.
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