10tg α – 5 tg α • sin α + 3 sin α – 6 = 0

Алгебра
10tg α – 5 tg α • sin α + 3 sin α – 6 = 0
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Одз cosα не равен 0 10tg α – 5 tg α • sin α + 3 sin α – 6 = 0  (домножим на cos α) 10sinα-5sin^2 α +3sinαcosα-6cosα=0 5sinα(2-sinα)-3cosα(2-sinα)=0 (2-sinα)(5sinα-3cosα)=0 2-sina=0                                             5sinα-3cosα=0   (делим на cosα)  Sinα=2                                              5tgα=3 Корней нет тк 2 больше 1                   tgα=3/5                                                          α=arctg3/5+Пn ;n принадлежит целому числу!
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