10tg α – 5 tg α • sin α + 3 sin α – 6 = 0
Алгебра
10tg α – 5 tg α • sin α + 3 sin α – 6 = 0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Одз cosα не равен 0 10tg α – 5 tg α • sin α + 3 sin α – 6 = 0 (домножим на cos α) 10sinα-5sin^2 α +3sinαcosα-6cosα=0 5sinα(2-sinα)-3cosα(2-sinα)=0 (2-sinα)(5sinα-3cosα)=0 2-sina=0 5sinα-3cosα=0 (делим на cosα) Sinα=2 5tgα=3 Корней нет тк 2 больше 1 tgα=3/5 α=arctg3/5+Пn ;n принадлежит целому числу!
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