точка M отстоит от центра окружности на расстоянии 4 .Через точку M проведена хорда перпендикулярная диаметру окружности.Найдите длину этой хорды,если радиус окружности равен 5

Геометрия
точка M отстоит от центра окружности на расстоянии 4 .Через точку M проведена хорда перпендикулярная диаметру окружности.Найдите длину этой хорды,если радиус окружности равен 5
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