обьем комнаты имеющей форму прямоугольного параллелепипеда равен 72м3.найди высоту комнаты если ее длина равна 6м а ширина 4м

Математика

обьем комнаты имеющей форму прямоугольного параллелепипеда равен 72м3.найди высоту комнаты если ее длина равна 6м а ширина 4м

Автор: Гость