обьем комнаты имеющей форму прямоугольного параллелепипеда равен 72м3.найди высоту комнаты если ее длина равна 6м а ширина 4м

Математика
обьем комнаты имеющей форму прямоугольного параллелепипеда равен 72м3.найди высоту комнаты если ее длина равна 6м а ширина 4м
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
  V=abh - формула объема H=V/ab  H= 72/4*6=72/24=3 м3 
Гость:
объем комнаты=длина*ширина*высота из этого следует  пусть х-высота комнаты  тогда составим уравнение 72=6*4*х найдем х=72*24 х=3 Ответ высота комнаты равна 3 метра
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