Собака легко перетаскивает утопающего в воде, но на берегу она не может сдвинуть его с места. почему?

Физика
Собака легко перетаскивает утопающего в воде, но на берегу она не может сдвинуть его с места. почему?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В воде на человека действует архимедова сила(т.е. направленная вверх выталкивающая сила)
Гость:
Собака легко перетаскивает утопающего в воде т.к. в воде дествует закон архимеда,согласно которому на погруженное в жидкость (или газ) тело действует выталкивающая сила, равная весу жидкости в объеме тела
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