1)В одной цистерне в 4 раза меньше нефти, чем во второй. После того как в первую цистерну добавили 20 т нефти, а из второй откачали 19 т, нефти в обеих цистернах стало поровну. Сколько тонн нефти было в каждой цистерне первонач...
Алгебра
1)В одной цистерне в 4 раза меньше нефти, чем во второй. После того как в первую цистерну добавили 20 т нефти, а из второй откачали 19 т, нефти в обеих цистернах стало поровну. Сколько тонн нефти было в каждой цистерне первоначально? 2). Туристы были в пути 3 дня. В первый день они преодолели 36% всего расстояния, во второй 52% оставшегося, а в третий – 54 км. Найдите длину всего пути.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 задача 20+x=4x-19 39=3x x=13 13*4=52 Ответ: 13 и 52
Гость:
1). Пусть х т нефти в 1 цистерне, то 4х т- во 2 цистерне. По условию: х+20=4х-19. Решаем уравнение: х-4х=-19-20 -3х=-39 х=13 т нефти в 1 цистерне,то 4*13=52 т нефти во 2 цистерне.
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