Помогите пожалуйста! Почему, чем дальше от экватора, тем меньше высота образования ледников!? Зарание спасибо)))
Українська література
Помогите пожалуйста! Почему, чем дальше от экватора, тем меньше высота образования ледников!? Зарание спасибо)))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
чем ближе к экватору тем больше температура! и чем дальше от экватара,тем холоднее,и из-за этого ледники находяться на крайних точках земли... (это точно правельный ответ)
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