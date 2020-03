*dangerous *fur *long *paws *climb *jungle *farm *elephants *leopard *wing 1.A………………can run very fast. 2.My budgie can’t fly.It’s got a broken……………. 3.Elephants have got ……………..trunks 4.African ………………haven’t got small ears....

*dangerous *fur *long *paws *climb *jungle *farm *elephants *leopard *wing 1.A………………can run very fast. 2.My budgie can’t fly.It’s got a broken……………. 3.Elephants have got ……………..trunks 4.African ………………haven’t got small ears. 5.Some snakes can bite humans.They are…………….. 6.My cat’s …………is soft and thick. 7.Tortoise can’t run.It’s got small…………. 8…………animals make good pets. 9.Lions live in ……………. 10.Monkeys can……….. the tree. Вставить слова! СРОЧНО)

