МИМИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ПРОИЗВЕДЕНИЮ "ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА" СРОЧНО

Гость: Гость:

1"Славная осень! " 2."ВЫ МНЕ ПОЗВОЛЬТЕ ПРИ ЛУННОМ СИЯНИИ ПРАВДУ ЕМУ ПОКАЗАТЬ! " а) "голод согнал сюда массы народные" б) нечеловеческий труд рабов на стройке ж/д. в) "не ужасайся их пения дикого". г) "...научись мужика уважать" 3.ВЕРА ПОЭТА В БУДУЩЕЕ РОССИИ. 4.Презрение генерала к России и русскому народу 5.Эпилог.