Автомобильный завод выпускает 16 326 автомобилей в год. Шестая часть из них красные 2 725 зеленые а остальные белые .Сколько белых автомобилей выпускает завод в год?
Математика
Автомобильный завод выпускает 16 326 автомобилей в год. Шестая часть из них красные 2 725 зеленые а остальные белые .Сколько белых автомобилей выпускает завод в год?
Ответ(ы):
Гость:
16236:6=2706 авто красные 16236-(2706+2725)=10805 авто белых
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