Автомобильный завод выпускает 16 326 автомобилей в год. Шестая часть из них красные 2 725 зеленые а остальные белые .Сколько белых автомобилей выпускает завод в год?

Математика

Автомобильный завод выпускает 16 326 автомобилей в год. Шестая часть из них красные 2 725 зеленые а остальные белые .Сколько белых автомобилей выпускает завод в год?

Автор: Гость