РебЯта дочитайте до конца!!!!Надо еще составить 3 равенства в каждом столбце по том?? же правилу
Математика
РебЯта дочитайте до конца!!!!Надо еще составить 3 равенства в каждом столбце по том?? же правилу
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Гость:
Они эти числа написаны через разряд
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