Данные глаголы употребляются с существительными в родительном падеже. составьте и запишите словосочетания, поставив существительное в нужную форму. Ждать (случай), желать (счастье), искать (возможность), домогаться (право), до...

Русский язык
Данные глаголы употребляются с существительными в родительном падеже. составьте и запишите словосочетания, поставив существительное в нужную форму. Ждать (случай), желать (счастье), искать (возможность), домогаться (право), добиваться (успех), достигать (цель), жаждать (слава), хотеть (покой), просить (прощение), требовать (ответ), ожидать (приём), спрашивать (совет)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ждать случая, желать счастья, искать возможности, домогаться права, добиваться успеха, достигать цели, жаждать славы, хотеть покоя, просить прощения, требовать ответа, ожидать приёма, спрашивать совета.
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