Знаю знаю это как-то странно, но, пожалуйста, объясните мне как умножать дроби! С п??имером!!! ПОЖАЛУЙСТА!!!!

Математика

Знаю знаю это как-то странно, но, пожалуйста, объясните мне как умножать дроби! С п??имером!!! ПОЖАЛУЙСТА!!!!

Автор: Гость