Знаю знаю это как-то странно, но, пожалуйста, объясните мне как умножать дроби! С п??имером!!! ПОЖАЛУЙСТА!!!!

Математика
Знаю знаю это как-то странно, но, пожалуйста, объясните мне как умножать дроби! С п??имером!!! ПОЖАЛУЙСТА!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Получается вот например 4/5 х 2 8/10 все нужно по отдельности умножать
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