Срочно!!!! Я не могу сделать английский язык учебник вербицкая 6 класс. Страница 42 н??мер 24.. Помогите срочно надо желательно минимум через 10 минут

Английский язык
Срочно!!!! Я не могу сделать английский язык учебник вербицкая 6 класс. Страница 42 н??мер 24.. Помогите срочно надо желательно минимум через 10 минут
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