Срочно!!!! Я не могу сделать английский язык учебник вербицкая 6 класс. Страница 42 н??мер 24.. Помогите срочно надо желательно минимум через 10 минут

Английский язык

Срочно!!!! Я не могу сделать английский язык учебник вербицкая 6 класс. Страница 42 н??мер 24.. Помогите срочно надо желательно минимум через 10 минут

Автор: Гость