Антонимы слова январь
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Антонимы слова январь
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Гость:
Январь-июль Если считать, что зима-лето антонимы, то январь второй месяц зимы, а июль второй месяц лета, то вывод январь-июль
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