Опишите влажные экваториальные леса, раскрывая взаимосвязи между компонентами п??ироды (климатом,почвами , растительным и животным миром ) Используйте план : а) географическое положение б) климатические условия в) почвы ...

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Тундра - вид природных зон, расположенная вдоль побережья морей Северного Ледовитого океана, что связано в основном с климатическими процессами. Тундра отличается очень суровым климатом (климат — субарктический) , живут здесь только те растения и животные, которые выносят холод, сильные ветра. В тундре довольно редко встречается крупная фауна. Зима в тундре чрезвычайно продолжительная. Так как большая часть тундры находится за Полярным кругом, то тундра зимой переживает полярную ночь. Суровость зимы зависит от континентальности климата. Тундра, как правило, лишена климатического лета (или оно приходит на очень короткий срок) . Средняя температура самого тёплого месяца (июля или августа) в тундре составляет 5-10 °C. С приходом лета оживает вся растительность, по мере наступления полярного дня (или белых ночей в тех районах тундры, где полярный день не наступает) . Май и сентябрь — это весна и осень тундры. Именно в мае сходит снежный покров, а уже в начале октября обычно устанавливается снова. Зимой средняя температура до −30 °C В тундре может быть 8-9 зимних месяцев. Для почв тундры характерен низкий снежный покров — 0-50 см, который из-за сильных ветров сносится, вечная мерзлота в почве влияет на её плодородие. Почвы тундрово-глеевые и торфянистые. Растительность тундры составляют в первую очередь лишайники и мхи; встречающиеся покрытосеменные растения — невысокие травы (особенно из семейства Злаки) , кустарники и кустарнички (например, некоторые карликовые виды берёзы и ивы, ягодные кустарнички княженика, голубика) . Типичные обитатели российской тундры — северные олени, лисицы, снежные бараны, волки, лемминги и зайцы-русаки. Птиц немного: лапландский подорожник, белокрылая ржанка, краснозобый конёк, зуёк, пуночка, полярная сова и белая куропатка. Реки и озёра богаты рыбой (нельма, чир, омуль, ряпушка и другие) . Заболоченность тундры позволяет развиваться большому количеству кровососущих насекомых, активных в летний период. Из-за холодного лета в тундре практически нет пресмыкающихся: низкие температуры ограничивают возможность жизнедеятельности холоднокровных животных. Из-за деятельности человека (и прежде всего из-за добычи нефти, строительства и эксплуатации нефтепроводов) над многими частями российской тундры нависла опасность экологической катастрофы. Из-за утечек топлива из нефтепроводов происходит загрязнение окружающей территории, нередко встречаются горящие нефтяные озёра и полностью выгоревшие территории, когда-то покрытые растительностью. Несмотря на то, что во время строительства новых нефтепроводов делают специальные проходы, чтобы олени могли свободно перемещаться, животные не всегда могут найти и воспользоваться ими. По тундре перемещаются автопоезда, оставляющие после себя мусор и уничтожающие растительный покров. Повреждённый гусеничным транспортом почвенный слой тундры восстанавливается не один десяток лет. Всё это приводит к возрастанию загрязненности почвы, воды и растительности, сокращению числа оленей и других обитателей тундры.