Помогите пожалуйста кто хорошо знает творчество Пушкина и Лермонтова ________________________ Укажите название стихотворения М.Ю. Лермонтова, в котором есть строки: «Да, были люди в наше время, Могучее, лихое племя: Богатыри...

Литература

Помогите пожалуйста кто хорошо знает творчество Пушкина и Лермонтова ________________________ Укажите название стихотворения М.Ю. Лермонтова, в котором есть строки: «Да, были люди в наше время, Могучее, лихое племя: Богатыри – не вы». «Смерть Поэта» «Тучи» «Парус» «Бородино» Что явилось источником для создания «Песни о вещем Олеге» А.С. Пушкина? «Повесть временных лет» «История государства Российского» Н.М. Карамзина исторические хроники Каким стихотворным размером написана поэма А.С. Пушкина «Медный всадник» («Люблю тебя, Петра творенье, Люблю твой строгий, стройный вид…»)? хорей ямб амфибрахий анапест Как называется стихотворный размер, которым написано стихотворение М.Ю. Лермонтова «Ангел» («По небу полуночи ангел летел, И тихую песню он пел…»)? ямб дактиль амфибрахий анапест Как называется изобразительное средство, использованное Пушкиным в поэме «Медный всадник»: «бедный чёлн», «стремился одиноко», «вознёсся… горделиво»? гипербола сравнение олицетворение эпитет Как называется изобразительное средство, использованное Пушкиным в поэмах «Полтава», «Медный всадник: «Горит восток зарёю новой», «В гранит оделася Нева»? метафора антитеза гипербола эпитет Как называется изобразительное средство, использованное Пушкиным в поэме «Полтава», Лермонтовым в «Песни про… купца Калашникова»: «Как пахарь, битва отдыхает», «Побледнел, как осенний лист», «Повалился, будто сосенка»? гипербола литота метафора сравнение Назовите фамилию поэта – правнука Ганнибала, «арапа Петра Великого»? Назовите фамилию поэта, который обладал разнообразными талантами: редкой музыкальностью (виртуозно играл на скрипке, рояле, пел арии, сочинял музыку), рисовал и писал картины маслом, легко решал сложные математические задачи, слыл сильным шахматистом, владел несколькими иностранными языками? Назовите имя известного исторического деятеля, изображённого А.С. Пушкиным в поэме «Медный всадник»: «На берегу пустынных волн Стоял он, дум великих полн, И вдаль глядел…». Назовите город, имя которого в поэме «Медный всадник» заменено Пушкиным перифразом: «И перед младшею столицей Померкла старая Москва», «Люблю тебя, Петра творенье…». В каком стихотворении М.Ю. Лермонтова использованы эпитеты «жизнь трудная», «молитва чудная», «сила благодатная», «святая прелесть»? Напишите его название без кавычек. Установите соответствие между названиями произведений А.С. Пушкина и жанром: к каждому элементу первого столбца подберите элемент второго столбца. Цифры в нужной последовательности запишите в бланк через запятую. НАЗВАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЖАНР а) «Песнь о вещем Олеге» 1) повесть б) «Станционный смотритель» 2) баллада в) «Борис Годунов» 3) драма

Автор: Гость