Помогите написать сочинение про смешной бутерброд
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Помогите написать сочинение про смешной бутерброд
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Напиши так Жил был смешной бутерброд искал ,он где ему пожить!Нашел друзей Вили и Шпили подружился бутерброд.Но сьесть его хотели.Грозила опасность бутерброду ,но он был ловок.Два друга искали жилище бутерброду и нашли дом из коробки.Поселился и сказал спасибо!Вот такой смешной бутреброд!
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