Помогите написать сочинение про смешной бутерброд

Гость: Гость:

Напиши так Жил был смешной бутерброд искал ,он где ему пожить!Нашел друзей Вили и Шпили подружился бутерброд.Но сьесть его хотели.Грозила опасность бутерброду ,но он был ловок.Два друга искали жилище бутерброду и нашли дом из коробки.Поселился и сказал спасибо!Вот такой смешной бутреброд!