Помогите составить предложение со словам. юбка с оборками, улыбаюшаяся девушка, играющие дети, мальчик в бейсболке, его успех
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Помогите составить предложение со словам. юбка с оборками, улыбаюшаяся девушка, играющие дети, мальчик в бейсболке, его успех
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мальчик в бейсболке играет в футбол. Юле купили новую юбку с оборками. Улыбающаяся девушка подарила нам каждому по конфете. Крики играющих детей доносились до наших окон. Его успех сам не пришёл - он долго и упорно шёл к своей цели.
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