Помогите составить предложение со словам. юбка с оборками, улыбаюшаяся девушка, играющие дети, мальчик в бейсболке, его успех

Гость: Гость:

Мальчик в бейсболке играет в футбол. Юле купили новую юбку с оборками. Улыбающаяся девушка подарила нам каждому по конфете. Крики играющих детей доносились до наших окон. Его успех сам не пришёл - он долго и упорно шёл к своей цели.