Как движется материальная точка, если ее тангенциальное ускорение постоянно и бо??ьше нуля, а нормальное - больше нуля? 1. правильный ответ не приведен 2. равномерно вращается по окружности 3. равномерно прямолинейно 4. рав...
Физика
Как движется материальная точка, если ее тангенциальное ускорение постоянно и бо??ьше нуля, а нормальное - больше нуля? 1. правильный ответ не приведен 2. равномерно вращается по окружности 3. равномерно прямолинейно 4. равноускоренно криволинейно 5. равномерно криволинейно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответом будет 4, так как сумма квадратов этих ускорений и будет ускорение, которым обладает материальная точка в процессе криволинейного движения!
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