Как движется материальная точка, если ее тангенциальное ускорение постоянно и бо??ьше нуля, а нормальное - больше нуля? 1. правильный ответ не приведен 2. равномерно вращается по окружности 3. равномерно прямолинейно 4. рав...

Физика

Как движется материальная точка, если ее тангенциальное ускорение постоянно и бо??ьше нуля, а нормальное - больше нуля? 1. правильный ответ не приведен 2. равномерно вращается по окружности 3. равномерно прямолинейно 4. равноускоренно криволинейно 5. равномерно криволинейно

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