Данные глаголы записать в неопределенной форме: несёт,плетёт,бредёт,молчит,радуе??,мстит,знакомят,завтракает,пахнешь,разгребет
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Данные глаголы записать в неопределенной форме: несёт,плетёт,бредёт,молчит,радуе??,мстит,знакомят,завтракает,пахнешь,разгребет
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нести,плести,брести,молчать,радовать,мстить,знакомить,завтракать,пахнуть,разгребать
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