Помогите! Ответьте на все задания с 1-6 (Задания на фото)
Биология
Помогите! Ответьте на все задания с 1-6 (Задания на фото)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 1.-Внутренние процессы 2.- Рост до определенного момента (Н-р- снег ( в нем есть бактерии так как это вода)) 2. В каждой сфере есть своя профессия (Н-р- волки ( чистильщики) Если бы их не было, животных в лесах стало на много больше , был бы перевес. 3.С эволюцией планеты с ее изменениями. Мы шагаем дальше остов позади всю прошлое. 4. Не знаю ( нужен текст) 5.В это время был сделан большой прорыв в биологии 6.В каждом методе есть плюсы и минусы. Один метод может мешать другому и они будут соперничать. (Нужен текст )
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