Как образуются осадочные ископаемые и где размещаются их месторождения???
География
Как образуются осадочные ископаемые и где размещаются их месторождения???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Осадочные ископаемые образовались из накопившихся в прибрежных частях мелководных морей и в озерно-болотных условиях-суши,останков животных.
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