Вычислить количества вещества меди в 0.32 г суль-фата меди II; В 0.64 г нитрата меди II. п??могите решить пжл

Химия

Вычислить количества вещества меди в 0.32 г суль-фата меди II; В 0.64 г нитрата меди II. п??могите решить пжл

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