Вычислить количества вещества меди в 0.32 г суль-фата меди II; В 0.64 г нитрата меди II. п??могите решить пжл
Химия
Вычислить количества вещества меди в 0.32 г суль-фата меди II; В 0.64 г нитрата меди II. п??могите решить пжл
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0.32г(m) - 160(М) x г - 64 х= 0.128 гр(в CuSO4) 0.64г - 188 х - 64 х= 0.28гр(в Cu(NO3)2)
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