Было 11 яблок. После того, как каждое яблоко разрезали пополам, стало 110 половинок. Возможно ли это? Обоснуйте свой ответ.
Информатика
Было 11 яблок. После того, как каждое яблоко разрезали пополам, стало 110 половинок. Возможно ли это? Обоснуйте свой ответ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тут представлены числа в двоичной форме: 11=3 110=6 если три яблока разрезать пополам - получим 6 половинок. значит все правильно
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