Было 11 яблок. После того, как каждое яблоко разрезали пополам, стало 110 половинок. Возможно ли это? Обоснуйте свой ответ.

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Было 11 яблок. После того, как каждое яблоко разрезали пополам, стало 110 половинок. Возможно ли это? Обоснуйте свой ответ.

Автор: Гость