Как вы понимаете выражение " Сибирское здоровье"?

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Как вы понимаете выражение " Сибирское здоровье"?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сибирское здоровье- это очень крепкое здоровье. В Сибири не болеет большинство, потому что сибиряне привыкли к холоду. Они закаляются каждый день, и имеют крепкое "Сибирское здоровье"
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