Как сделать чтоб мальчик полюбил меня
Русский язык
Как сделать чтоб мальчик полюбил меня
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дай ему конфетку и он твой :)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
В один сосуд поместили 1 г кальция, в другой - 1 г магния. Через каждое вещество проп??стили по 0,5 г кислорода. Составьте формулы образовавшихся с...
Английский язык
Постройте специальный и альтернативный вопрос к предложениям: 1. They will be here tomorrow 2. He was at the cafe last week 3. I have been t...
Английский язык