Где как правило размещаются месторождения магматических полезных ископаемых???
География
Где как правило размещаются месторождения магматических полезных ископаемых???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рядом с вулканоми, в морях и океанах где произошел разлом
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