Сочинение на тему какова роль сложных предложений

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Роль сложных предложений в речи Сложное предложение более информативно, чем два простых, входящих в его состав. Это может быть добавочная информация к содержанию первой части. Сложное предложение богаче, сложнее того, что передается с помощью простых. Речь наша становится разностороннее, потому что весьма разнообразны и смысловые отношения между частями сложного предложения. Это интонация, сочинительная и подчинительная связь, выраженная союзами и союзными словами. В сложносочиненных предложениях отношения между частями равноправны, в сложноподчиненных — нет. Использование придаточных, относящихся к одному главному или слову в нем и отвечающих на один и тот же вопрос — одно из синтаксических средств выразительности речи. Такие предложения помогают более точно, полно, эмоционально передать чувства, мысли автора и героев текста.