Помогите пожалуйста,срочно! Составьте предложения к этим схемам. Заранее спаси??о~
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Помогите пожалуйста,срочно! Составьте предложения к этим схемам. Заранее спаси??о~
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Ты сделаешь! 2) Что ты делал вчера? 3) Веселые и смешные ребята прыгали, играли 4) Папа вчера ходил в магазин
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