Помогите пожалуйста. Мама положила стол 8 яблок, по три около каждой стороны стола. Нарисуй как она это сделала?

Гость: Гость:

Представьте стол- четырехугольник. С каждой стороны стола положите по 3 яблока - по 1 по углам, затем 1 - в середине. Получится 4 яблока по 4 углам и 4 яблока по середине каждой из 4-х сторон. Всего 8 яблок по 3 с каждой стороны.