Помогите составить сказку 5 класс

Гость: Гость:

Жили, были дедушка и бабушка и была у них Бурёнка. Вот пошла бабушка и подоила Бурёнку, принесла молоко и поставила его на стол. Забежала в дом внучка, хотела попить молока (но руки-крюки) -разлила молоко. Расстроилась бабушка, что молоко внучка пролила, даже деду не досталось. А внучка говорит: "Не плачь, бабушка, я сейчас пойду и подою Бурёнку, на всех молока хватит. Надоила внучка молока, принесла в дом, "Пейте дедушка и бабушка, молоко свежее, кальция много, "И стала с тех пор Бурёнка к себе только внучку подпускать. Вот и сказке конец, а кто слушал-молодец!))) ) Выкиньте ненужное.