Предложения сложносочиненные с причастным оборотом
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Предложения сложносочиненные с причастным оборотом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я красиво рисовал слона, летаюго в облаках, и моя сестра в розовом платье отобрала у меня карандаши и испортила рисунок каракулями .
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