Напишите эссе на тему влияние эпохи на художественный стиль

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Эпоха со временем менялась, одновременно с ней менялось абсолютно все, что находилось вокруг. К этим факторам относится одежда, танцы, прически, да и сам образ жизни обычного человека.Началось все еще с древних времен. Ведь есть несколько загадок, которые и по сей день не удается разгадать даже современной науке. Культура, одежда Древнего Египта на самом деле просто невероятно индивидуальны. Они нисколько не похожи ни на что. Когда наступила эпоха средневековья, то оно оставило за собой след другого плана. Это было ничто иное, как архитектура.Все постоянно меняется, каждый день на свет рождается что-то совершенно новое и неизведанное. Происходит все это лишь по одной причине. Человек – это на самом деле существо удивительное, которое просто не может стоять на месте. Ему постоянно необходимо что-то придумывать и создавать, тем самым двигаться вперед. Сам того возможно не осознавая человек создает своими руками совершенно новую эпоху. Вот тут и можно заметить нерушимую связь между человеком, стилем, и , непосредственно, эпохой.Абсолютно каждая новая эпоха оставляла за собой определенный, индивидуальный и совершенно невероятной след. Это могла быть архитектура, искусство, или же живопись. Все имеет свой уникальный вид и, конечно же стиль. Каждое произведение оставляет на себе определенный след, который и удивляет своей изысканностью.Из этого и следует вывод, что стиль – это ничто иное, как эпоха. А эпоха это и есть отражение определенной личности, то есть человека. Ключевым фактором всего определения является человек, существо, которое двигает абсолютно всем, не стоит на одном месте и порождает новую эпоху.