Евгений Онегин сочинение

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Евгений Онегин сочинение
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Автор: Гость
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Гость:
Негин - главный герой романа, молодой франт с богатым наследством, "Наследник всех своих родных", как говорит о нём сам Пушкин. Онегин показан самим Пушкиным, как человек с очень сложным и противоречивым характером. Сам Пушкин говорит о нём весьма противоречиво: весь роман, преисполнен легкой иронией. Пушкин иронично смакует ученость Онегина, его ""хорошести"", как-то: манеры, способности вести разговор, все эти положительные качества даются как-то иронично. Автор, с каким-то неповторимо корректным смакованием, хвалит Онегина, но в то же время всегда остаётся капля тонкой иронии, которая не исчезает почти до самого конца. Но в то же время сам Пушкин, как он говорит в первой главе, подружился с Онегиным, что поэту нравятся его черты, что он проводил с Онегиным ночи на набережной Невы, говорит о том, как они делились друг с другом воспоминаниями минувших дней...
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