Ткань, выделяющая ароматические вещества...БИОЛОГЯ
Биология
Ткань, выделяющая ароматические вещества...БИОЛОГЯ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Экскреторные выделительные ткани (железистые волдоски , железистые трихомы)
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