Ткань, выделяющая ароматические вещества...БИОЛОГЯ

Биология
Ткань, выделяющая ароматические вещества...БИОЛОГЯ
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Гость:
Экскреторные выделительные ткани (железистые волдоски , железистые трихомы)
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